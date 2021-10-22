Москва, 22 октября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Меры для стабилизации цен на мясную продукцию предпринимает российский Минсельхоз в условиях, когда для животноводческих и мясоперерабатывающих предприятий растут издержки. Об этом говорится в сообщении министерства.

(сс)skylark Мясо

В министерстве отметили, что эти предприятия с 2020 года работают в условиях, когда издержки заметно растут. Это происходит «из-за удорожания кормовых добавок, электроэнергии, транспортных услуг, упаковки, оболочки и других составляющих себестоимости».

Чтобы стабилизировать цены на мясо и продукцию из него, правительство приняло ряд мер. Это ввод «плавающей» экспортной пошлины на зерно, продление импорта сои и соевого шрота — основного компонента кормов.

Кроме того, животноводам предоставляют льготные «короткие» кредиты на закупку необходимого и льготные инвестиционные кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов животноводства.

В 2021 году, добавили в Минсельхозе, животноводам направят ещё 10 млрд рублей субсидий, чтобы частично компенсировать затраты на корма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о намерении отечественных производителей мясной продукции повысить цены на 7−20%.

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