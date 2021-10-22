Сеул, 22 октября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Не менее пяти запусков ракеты-носителя «Нури» (KSLV-II) собственного производства намерена осуществить Южная Корея. Об этом 22 октября сообщили министерство науки и информационно-коммуникационных технологий и Корейский институт аэрокосмических исследований, передает телеканал KBS.

SpaceX Запуск ракеты

Уточняется, что следующий запуск должен проведен 19 мая следующего года и в ходе него предполагается вывести на низкую орбиту высотой от 600 до 800 км над поверхностью Земли для проверки рабочих характеристик ракеты макет полезной нагрузки весом 1,3 тонны и спутник весом 200 кг.

Также указывается, что затем пуски ракеты будут проведены в декабре 2022 года и в 2024, 2026 и 2027 годах. При этом с третьего запуска на ракете планируется выводить на орбиту миниатюрные спутники следующего поколения для участия в глобальных проектах по исследованию космоса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи Им Хе Сук заявила, что испытания первой южнокорейской ракеты-носителя «Нури» прошли неудачно.