Москва, 22 октября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Отечественные компании-мясопереработчики предупредили торговые сети, что их продукция скоро подорожает на 7−20%. Об этом пишет 22 октября газета «Известия» со ссылкой на представителей ретейла.

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Среди тех, кто уведомил о росте цен — производители «Мираторг», «Останкино», «Клинский», «Дымов». Повышение ожидается с конца октября до начала ноября.

В торговой сети «Верный» отмечают, что заметнее всего вырастут в цене готовые изделия. Цена на биточки, тефтели и котлеты из курицы, салями и сосиски увеличится примерно на 10%, шницель куриный — на 18%, фарш — на 12%.

Производители мяса и птицы предупредили сеть, что куриная тушка будет стоить на 8% дороже, филе — на 7%, свинина и говядина — на 10−20%. Заметнее всего могут подорожать говяжья вырезка и свиные ребрышки.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что поставщики мясной продукции предупредили о повышении отпускных цен в среднем на 8−10%, «Ленту» уведомили, что свинина и говядина в зависимости от позиции будет стоить дороже на 4−25%.

Производители поясняют, что поднимают цены на свою продукцию, так как дорожают упаковка, моющие средства и прочее.

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