Улан-Удэ, 22 октября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ вынесен приговор бывшему сотруднику исправительной колонии. Его обвиняли в превышении полномочий и получении взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Винсент Ван Гог. Пара ботинок

По данным ведомства, к инспектору отдела безопасности колонии в августе 2019 года обратился заключённый с предложением пронести для него телефоны.

«Сотрудник согласился, после чего в одном из торговых центров в Железнодорожном районе города Улан-Удэ встретился с супругой мужчины, которая передала ему форменные ботинки с вшитыми скрытым способом в их подошвы двумя мобильными телефонами», — отметили в ведомстве.

Надев ботинки, инспектор прошёл через КПП на территорию колонии, после чего передал телефоны заключённому. Затем он встретился с его супругой в торговом центре, получив 25 тыс. рублей.

По итогам судебных слушаний, 26-летний мужчина признан виновным и приговорён к 4 годам лишения свободы условно. Кроме того, ему назначен штраф в размере 75 тыс. рублей.

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