Воронеж, 22 октября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Губернатор Воронежской области Александр Гусев приступил к исполнению обязанностей после отсутствия из-за болезни. О заседании регионального оперативного штаба с участием главы региона сообщила пресс-служба правительства.

Kremlin.ru Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев

«В пятницу, 22 октября, губернатор Александр Гусев проведет заседание регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом», — говорится в сообщении.

Воронежский губернатор ушёл в отпуск с 22 сентября по 1 октября, а 6 октября сообщил о том, что находится на больничном. Обязанности губернатора временно исполнял его заместитель Виталий Шабалатов.