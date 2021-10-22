Ньон, Швейцария, 22 октября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Украина приблизилась к России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 22 октября сообщается на сайте организации.

commons.wikimedia.org Флаги России и Украины

По итогам прошедшей игровой недели Шотландия занимает девятое место, в её активе 32,100 балла. Россия идёт на 10-м месте с 31,682 балла. На 11-ю позицию занимает Украина, у которой 31,000 балла.

Напомним, в Лиге чемпионов «Зенит» проиграл «Ювентусу» (0:1), «Спартак» уступил английскому «Лестеру» (3:4), а «Локомотив» потерпел поражение от турецкого «Галатасарая» (0:1).

Украинские «Шахтёр» и «Динамо» проиграли в Лиге чемпионов испанским «Реалу» (0:5) и «Барселоне» (0:1) соответственно, а «Заря» обыграла в Лиге конференций болгарский ЦСКА (1:0).