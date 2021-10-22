Кронштадт, Санкт-Петербург, 22 октября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Бывший военный завод в историческом центре Кронштадта, где в начале XIX века находился Пушечный двор, в декабре 2021 года выставят на торги. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).

Пресс-служба РАД Бывший военный завод в историческом центре Кронштадта

Объект находится в юго-восточной части острова Котлин, в 5 км от развязки КАД, которая связывает Кронштадт с Курортным и Петродворцовым районами Санкт-Петербурга. В ближайшем окружении — жилая и общественно-деловая застройка. Рядом Никольский Морской собор, Летний сад, Петровский парк, магазины, кафе.

В состав имущественного комплекса, расположенного на трех гектарах на Макаровской улице, 2 литеры Л, С, Т, У, Ф, Ч, Ш, входят семь производственно-складских зданий, общей площадью 13,8 тыс. кв. м. Часть зданий является объектами культурного наследия федерального значения.

«На территории комплекса есть собственный выход к воде с оборудованной причальной стенкой, — говорится в описании лота. — Имеются подключения к инженерным сетям (электро-, тепло‑ и газоснабжение)».

Бывший завод после покупки можно использовать как по текущему назначению (производственно-складской комплекс) или произвести реконцепцию площадки под торгово-офисную функцию, общественное пространство.

«Торги будут проходить 17 декабря в формате голландского аукциона (на понижение) на электронной торговой площадке ЭТП РАД-Lot-online. Начальная цена — 480 млн рублей. Минимальная цена — 400 млн рублей», — подытожили в РАД.

Напомним, с 2019 года по поручению президента в Кронштадте реализуется проект туристического кластера «Остров фортов». Это долгосрочный проект, в рамках которого планируется превратить Кронштадт в туристический центр всероссийского значения. Проектом предусмотрена реконструкция фортов, путепроводной развязки Комплекса защитных сооружений (КЗС) и Кронштадтского шоссе, что полностью решит вопрос с транспортной доступностью Котлина и даст толчок к развитию города.

«Благодаря этому стоимость недвижимости на Котлине постепенно растет. В этой связи предложенный к продаже исторический комплекс целесообразно реконструировать под туристическую функцию, например, гостинично-ресторанный комплекс с собственной стоянкой для яхт», — заметила заместитель руководителя Департамента продаж РАД Дарья Гончарова.