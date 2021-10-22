Махачкала, 22 октября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Дагестан получит инфраструктурный бюджетный кредит на сумму 10,5 млрд рублей. Заявка республики на его получение 21 октября одобрена на заседании президиума комиссии правительства РФ по региональному развитию.

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Средства кредита будут направлены на реализацию проекта по строительству водовода, который позволит обеспечить водой жителей Ленинского района Махачкалы, Каспийска и ряда близлежащих населенных пунктов. Он заменит ставший уже давно устаревшим канал имени Октябрьской революции, построенный 100 лет назад. После завершения строительства будут обеспечены устойчивым водоснабжением около 700 тыс жителей.

Протяженность нового водовода составит 73 км, мощность при вводе в эксплуатацию — 210 тыс. кубометров в сутки.

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