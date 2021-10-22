Ставрополь, 22 октября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили в Ставропольском крае теракт, который готовил сторонник «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 22 октября в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Отмечается, что задержанный планировал устроить террористический акт на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ).

В ходе обыска по месту проживания у него изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы для изготовления СВУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в семи регионах России 14 причастных к финансированию террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: ФСБ задержала в семи регионах подозреваемых в финансировании террористов