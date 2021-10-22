Уфа, 22 октября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Руководитель центра инноваций социальной сферы Башкирии Ирина Абрамова избрана членом общественной палаты России от республики. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба общественной палаты Башкирии.

Общественная палата РФ

Отмечается, что 21 октября Абрамова была избрана новым членом общественной палаты России от Башкирии большинством голосов на очередном заседании общественной палаты региона.

Напомним, Ирина Евгеньевна Абрамова является председателем комиссии по инновационному развитию, предпринимательству и вопросам охраны окружающей среды Общественной палаты региона, исполнительным директором ассоциации организаций предпринимательства Башкирии и руководителем Центра инноваций социальной сферы региона.

Сообщается, что зампредседателя республиканской общественной палаты Рамиль Рахимов поздравил Абрамову с назначением.

«Я буду стараться и дальше помогать нашим жителям республики, общественникам отстаивать их интересы, доносить голос нашей республики до Москвы, поддерживать регион. Я хотела бы принять активное участие в вопросах развития экономики», — приводит пресс-служба слова Абрамовой.

Ранее общественную палату Башкирии в общественной палате России представляла Ольга Панчихина, которая написала заявление о прекращении ее полномочий в результате назначения ее на должность уполномоченного по правам ребенка в Башкирии от 27 сентября.