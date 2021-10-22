Шиловский район, Рязанская область, 22 октября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Гибель пяти человек на заводе в Шиловский районе Рязанской области подтвердило региональное министерство здравоохранения, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе облправительства.

Pixabay.com Пожар

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По данным ведомства, один человек с сильными ожогами находится в Лесновской больнице, пятеро погибли, ещё 11 сотрудников завода ищут спасатели.

В МЧС России ранее сообщали о семи погибших и девяти человек, чья судьба пока неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на пороховом заводе произошёл утром 22 октября, площадь возгорания составила 160 кв. м. На данный момент пожар локализован.