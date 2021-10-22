Москва, 22 октября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Врачи московских больниц, работающие с ковид-пациентами, «пашут как двужильные», сообщил 22 октября главный врач столичной ГКБ №40 Денис Проценко.

Kremlin.ru Денис Проценко

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Он прокомментировал настроения вокруг «длинных» выходных с 28 октября по 7 ноября, когда кто-то начал планировать незапланированный отпуск, но был спущен с небес на землю, поскольку развлекательные события отменены — «праздника не будет».

«Ребята, вы серьёзно? Вы не хотите понять, что эти 11 дней передышки в столице просто возможность сорвать несколько циклов заражений? Сегодня в красной зоне в больницах по всей стране идёт самая настоящая война, посмотрите на количество свободных коек и многое встанет на свои места. Врачи пашут как двужильные, но вирус активен», — написал Проценко.

Главный врач видит причины ситуации в том, что «чуда не произошло», в том числе и в «антиваксерах» — принципиальных борцах против вакцинации и мер санитарной безопасности. По его мнению, альтернатив нет — или вакцинация, или выработка иммунитета после заболевания. При этом второй вариант меньше поддаётся прогнозам и контролю.

Проценко уверен, что подобные выходные будут повторяться, пока не выработается коллективный иммунитет.