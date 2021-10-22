Учалы, Башкирия, 22 октября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В рамках благотворительной деятельности АО «Учалинский ГОК» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) направило 6,7 млн рублей на капитальный ремонт водонапорной башни микрорайона «Рудник» г. Учалы (Башкирия). Работы были выполнены ремонтно-монтажным управлением Учалинского ГОКа по согласованию с МУП «Учалыводоканал».

Фото:: пресс-служба Учалинского ГОКа Водонапорная башня

Рабочую документацию реконструкции водонапорной башни подготовил проектно-конструкторский отдел комбината. Согласно проектным решениям в сооружении был выполнен демонтаж деревянного укрытия, металлоконструкций «нулевой» площадки, напорных трубопроводов, резервуара объемом 150м3, сетей электроснабжения и освещения.

Новый резервуар с прежним объемом и утепленное металлическое укрытие были изготовлены и смонтированы ремонтно-монтажным управлением комбината. В ходе реконструкции произведена замена напорных трубопроводов и запорной арматуры, сетей электроснабжения и освещения. Внутренние работы включали также замену пола «нулевой» площадки — ее залили бетоном, уложив предварительно арматуру.

«При ремонте этой площадки был обустроен удобный проем с лестницей для безопасного спуска на нижний уровень, где располагается разводка трубопровода и новый коллектор», — рассказал Вадим Хамитов, начальник ремонтно-монтажного управления АО «Учалинский ГОК».

Выполненные работы по реконструкции водонапорной башни позволят МУП «Учалыводоканал» организовать круглогодичное водоснабжение микрорайона с учетом обеспечения стабильного давления в системе и необходимого количества воды в период массового потребления.

Напомним, летом Учалинский ГОК модернизировал систему водоснабжения микрорайона «Рудник»: построил дополнительную ветку водопровода, закольцевав его тупиковые участки, а также смонтировал новую водонапорную башню, которая служит дополнением к действующей и обеспечивает более равномерное распределение воды в период большой нагрузки на водопроводные сети.