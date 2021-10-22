Рязань, 22 октября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Госпредприятие «Завод синтетических волокон «Эластик», на котором 22 октября 2021 года произошло ЧП, уже шесть лет является банкротом. В отношении федерального государственного унитарного предприятия установлено конкурсное производство. 2 ноября 2021 года арбитраж Рязанской области рассмотрит жалобу на действия конкурсного управляющего Татьяны Казакиной, работой которой осталась недовольна ФНС России, передаёт ИА REGNUM.

Thebluediamondgallery.com Банкротство

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Инициатором банкротного дела в 2011 году стало ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации», перед которым имелся долг в размере 7,1 млн рублей. В 2013 году завод взяли под наблюдение, потом, спустя восемь месяцев, под внешнее управление. В октябре 2015 года завод признали банкротом.

В начале октября 2021 года ФНС РФ обратилась в суд, высказав претензии к работе конкурсного управляющего в связи с тем, что та, по мнению заявителя, не приняла меры «по обеспечению сохранности имущества должника» и меры «на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц».

Напомним, утром 22 октября 2021 года стало известно, что в цехе по производству пороха на заводе «Эластик» произошел пожар, в результате которого, по предварительным данным, погибли семь человек. Есть информация о том, что причиной послужило нарушение технологического процесса.