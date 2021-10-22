Берлин, 22 октября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В сети появились снимки закамуфлированного прототипа кроссовера Mercedes-AMG GLC 43 2023 модельного года. Фотографии автомобиля размещены на сайте Motor1.

Motor1 Mercedes-AMG GLC 43

Несмотря на обилие маскировочной плёнки на кузове прототипа можно рассмотреть некоторые его детали и особенности. Модель укомплектована четырьмя наконечниками выхлопной трубы с круглыми сечениями, чёрными расширителями колёсных арок и низкопрофильными шинами.

Под капотом автомобиля функционирует четырехцилиндровый силовой агрегат M139 объёмом два литра. Ожидается, что двигатель новинки будет превосходить по производительности текущую модель. Максимальная мощность мотора превысит 385 л. с.

Пока не сообщается, когда новый автомобиль появится на рынке.

Ранее компания Mercedes-Maybach представила модель S-Class из ограниченной спецсерии Edition 100. Авто создано в честь 100-летнего юбилея марки. Мощность нового автомобиля составляет 612 л. с.

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