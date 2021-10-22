Берлин, , 10:12 — REGNUM Реализация проекта «Северный поток — 2» является ошибкой. Об этом в интервью журналу Spiegel заявила сопредседатель партии «Союз-90"/"Зелёные» Анналена Бербок.

Газопровод «Северный поток — 2» Pjotr Mahhonin

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Она также утверждает, что при эксплуатации трубопровода «должны соблюдаться европейские правовые предписания», которые предусматривают, что Газпром не может одновременно владеть и эксплуатировать трубопровод, то есть пропускать газ. На сегодняшний день это не так, подчеркнула Бербок.

«И это только одна из причин, почему я в известной мере считаю этот трубопровод ошибкой. Он идет вразрез с европейскими интересами», — указала сопредседатель «зелёных».

Она отметила, что Евросоюз зависим от России в области энергетики и «уязвим для шантажа». Также Бербок утверждает, что Россия приняла целенаправленное решение не заполнять газом хранилища в Европе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст и глава комитета по экономическому сотрудничеству и развитию Петер Рамзауэр заявили, что скорейший запуск газопровода «Северный поток — 2» может поспособствовать урегулированию ситуации на европейском энергетическом рынке.