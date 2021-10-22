Скопье, , 10:15 — REGNUM Группа из 35 граждан Афганистана выехала из Республики Северная Македония в Грецию, где им было предложено постоянное проживание. Об этом сообщает AMNA 21 октября.

Афганистан

В группу входят правозащитники, активисты по правам женщин и их семьи.

В Северной Македонии в настоящее время находятся около 407 граждан Афганистана, которые перебрались в столицу страны Скопье после захвата власти «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Граждан Афганистана также временно принимают Албания и Косово.