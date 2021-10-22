Шиловский район, Рязанская область, 22 октября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. К ликвидации пожара на заводе «Эластик» в посёлке Лесной Шиловского района Рязанской области привлечён 171 спасатель, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе правительства региона.

30.mchs.gov.ru Пожар

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На месте задействованы 47 единиц техники, в том числе от регионального МЧС — 95 человек и 20 единиц техники.

По поручению губернатора Рязанской области Николая Любимова на место выехали зампред правительства Дмитрий Филиппов и министр здравоохранения Андрей Прилуцкий.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на территории одного из цехов завода, производящего порох, произошло в результате сбоя технологического процесса.