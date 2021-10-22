Москва, 22 октября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Натолкнувшись на сопротивление в районе отметки 86 долларов за баррель, на торгах 21 октября нефть перешла к «медвежьей коррекции», которая пока носит локальный характер и не вызывает опасений за восходящий тренд. Котировки в моменте сползали в зону 82,60 долларов, а к закрытию расположились на уровне 84 доллара. Сегодня, 22 октября, нефть марки Brent остается под давлением, продолжая тяготеть к 20-дневной скользящей средней, расположенной немногим выше отметки 82 доллара. Об этом сообщил ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

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По его словам, технический откат выглядит закономерным после «агрессивного ралли», которое привело цены к максимальным за три года уровням. Он отметил, что «быкам» нужно взять паузу, чтобы подхватить актив на более низких и привлекательных уровнях. Однако, добавил эксперт, если цены на природный газ продолжат отступать после рекордного взлета, дальнейшее продвижение барреля на север будет под вопросом. В любом случае восходящему тренду ничего не угрожает, пока рыночные ожидания формируются на основе потенциального дефицита предложения и растущего спроса, отметил он.

Дадашев добавил, что помимо технических факторов текущий откат обусловлен вчерашним укреплением доллара США по всему спектру рынка, а также улучшением прогноза погоды в США на зимний период. Это повлекло снижение цен на энергоносители, включая также природный газ и уголь, отметил он.

По его словам, Brent переходит в коррективный боковик, нижняя граница которого обозначена упомянутой скользящей средней. Если отметка 82 доллара в ближайшее время не выстоит, путь к психологическому уровню 80 долларов будет открыт. В роли сопротивления на краткосрочную перспективу выступает зона 85 долларов за баррель, заявил эксперт.