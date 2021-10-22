Сеул, 22 октября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В третьем квартале 2021 года в Южную Корею бежали 12 граждан КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

Roman Harak КНДР

По их словам, с июля по сентябрь текущего года на юг Корейского полуострова бежали девять северокорейских мужчин и три северокорейские женщины.

Общий показатель с первого по третий квартал 2021 года составил 48 человек, среди них 29 мужчин и 19 женщин.

Известно, что в первом квартале года в Южную Корею бежал 31 гражданин КНДР, а во втором квартале — пять граждан КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября самолёт разведчик ВВС США был замечен в небе над Корейским полуостровом.

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