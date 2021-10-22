Триполи, 22 октября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Греция снова «присутствует» в Ливии. Об этом написал греческий министр иностранных дел Никос Дендиас в своем личном аккаунте в соцсети Twitter 21 октября из Триполи, где он принимает участие в конференции Инициативы по стабилизации Ливии.

Cc Υπουργείο Εξωτερικών Никос Дендиас

«Греческий флаг — на улицах Триполи, где я скоро приму участие в Инициативе по стабилизации Ливии», — сообщил он.

Согласно сообщению министерства иностранных дел страны, Дендиас был приглашен на мероприятие своей ливийским коллегой Наджлой Мангуш. Саммит является ливийской инициативой, и страны, в основном приглашенные для участия, — это соседи Ливии, а также страны, участвующие в Берлинском процессе, говорится в заявлении министерства иностранных дел Греции.

Саммит посвящен двум ключевым областям: безопасности и экономическому росту.