Кострома, 22 октября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В Костромской области за сутки выявлено 173 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус. Тест

Максимальные значения по заболеваемости фиксируются третью неделю подряд, начиная с 6 октября. Тогда COVID-19 диагностировали у 141 граждан. С этого момента суточное число заражений не снижалось.

Прививки от коронавируса в общей сложности сделали 200 719 человек из 628 423, проживающих в регионе.