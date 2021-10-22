Владивосток, 22 октября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Студент второго курса индустриально-технологического колледжа в Дальнегорске Юрий Попов представит Приморье в финале конкурса «Большая перемена» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Он стал одним из претендентов на победу и денежную премию в 200 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе правительства края.

Организаторы «Большая перемена»

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Всего в этом году в конкурсе участвовали более 2,5 млн человек. По итогам всех отборов в финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» были отобраны 1,2 тыс. студентов колледжей 1−2 курсов из всех регионов страны, которые в ноябре поедут на финал конкурса в Нижний Новгород.

Юрий Попов учится по специальности «Компьютерные сети».

Конкурс «Большая перемена» является частью национального проекта «Образование» и одним из важнейших проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Как сообщало ИА REGNUM, впервые детское жюри Всероссийского конкурса «Учитель года России-2021» сформировано из участников Всероссийского конкурса «Большая перемена». В состав жюри вошли 20 ростовских школьников и 15 старшеклассников из разных регионов — от Дальнего Востока до юга России.