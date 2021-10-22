Троицк, Челябинская область, 22 октября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. В Челябинской области возбудили уголовное дело в связи с гибелью рабочего. Об этом сообщает областное управление СКР.

Http://yaroslavl.sledcom.ru Автомобиль СКР

Дело завели по факту нарушения правил безопасности. Проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 21 октября в Троицке на территории частного дома обрушилось межэтажное перекрытие. Погиб гражданин, выполнявший кровельные работы.