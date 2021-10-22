Киев, 22 октября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Украина собирается купить у Великобритании ракеты Brimstone, которые позволят «уничтожать» российские военные корабли. Об этом генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Украины Игорь Романенко заявил порталу «Обозреватель».

William Jamieson Украинский флот

По его словам, установленные ракеты Brimstone позволят украинским патрульным катерам «наносить ракетные удары по российским военным кораблям». Эти же ракеты, полагает он, можно применять против наземных целей.

По мнению генерала, ракетами можно также уничтожить «большой корабль противника», если их наберётся нужно количество. Украине эти ракеты дадут возможность «более мощного ответа» на «провокации» РФ.

Вооружение катеров британскими ракетами он назвал одним из «асимметричных способов ведения войны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минобороны Великобритании подтвердили проведение с Украиной переговоров о поставке ракет Brimstone. Это высокотехнологичная самонаводящаяся ракета, способная поразить множество целей сразу.

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