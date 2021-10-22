Брюссель, 22 октября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Правительство Греции приняло значительные меры по сокращению расходов потребителей на электроэнергию; меры вызваны повышением цен на электричество и природный газ. Об этом, как сообщает AMNA, заявил премьер-министрстраны Кирьякос Мицотакис 21 октября, выступая с комментариями перед заседанием Европейского совета.

European People's Party Кирьякос Мицотакис

«Мы будем вмешиваться в энергетический рынок для поддержки греческих домохозяйств и малых и средних предприятий до тех пор, пока будет продолжаться кризис», — отметил он.

Увеличение запасов природного газа в ЕС также может быть способом предотвратить краткосрочные скачки цен, когда потребности в потреблении возрастут, полагает Мицотакис. В этом контексте Восточное Средиземноморье может условно стать альтернативным источником энергии для Европейского союза, отметил он.

Например, «сжиженный природный газ можно было бы транспортировать из Египта в Грецию, а затем в европейскую газовую сеть, или электричество можно было бы производить в Северной Африке в идеальных условиях и передавать по кабелю из Египта в Европу через Грецию», — отметил он. В этом свете безопасность Восточного Средиземноморья приобретает иное значение, полагает Мицотакис.