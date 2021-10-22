Стокгольм, 22 октября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Шведская компания Jetson Aero представила летающий электробайк Jetson One. Об этом сообщается на сайте компании.

Jetson Aero Jetson One

Принцип работы электробайка Jetson One схож с квадрокоптером. В воздух модель поднимают четыре пропеллера. При этом его максимальная скорость составляет 102 км/ч.

По словам производителей, электробайк способен обеспечить безопасный полет даже, если откажет один мотор.

Корпус модели сделан из алюминия и углепластика. Для удобства хранения и транспортировки стойки с пропеллерами и моторами убираются.

Длина электробайка составляет 2845 мм, ширина — 2400 мм, а высота — 1030 мм. Весит модель 92 кг.

Jetson One рассчитан только на одного человека. При этом его вес должен составлять не более 85 кг. На одном заряде байк может пролететь 20 минут.

Ранее в Китае был выпущен первый электрокар Zeekr 001, который станет конкурировать с моделями Tesla.

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