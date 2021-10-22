Страсбург, Франция, , 10:00 — REGNUM 21 октября Европейский парламент по итогам дебатов по поводу конфликта Варшавы и Брюсселя принял резолюцию о верховенстве права в Польше. Об этом сообщает Polskie Radio.

Дебаты в Европарламенте jeffowenphotos

В резолюции Европарламент указывает, что решение Конституционного суда Польши «подрывает законы и стандарты ЕС и угрожает независимости польских судей». Речь идет о недавнем решении этого ведомства, которое установило верховенство польского законодательства над нормами ЕС.

В документе указано, что в случае, если Варшава не отменит данное решение и не признает верховенство европейских правовых стандартов над польскими, Европарламент призовет Еврокомиссию ввести санкции против Польши.

Напомним, ранее глава ведущей фракции Европарламента (Европейская народная партия) Манфред Вебер во время своего выступления на заседании ведомства предупредил Польшу о возможном выходе страны из ЕС, если Варшава не признает верховенство европейского права над национальным.