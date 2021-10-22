Москва, , 09:57 — REGNUM Для того, чтобы снять напряженность между КНДР и Южной Кореей, а также урегулировать ракетно-ядерную проблему Корейского полуострова, нужно понять, почему северокорейское руководство хочет развивать свой ракетный потенциал. Об этом 22 октября заявил посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков.

«Мне лично кажется, что главное понять, чем вызвано стремление руководства КНДР заполучить ракетный потенциал и развивать его. Тогда легче будет подобрать ключик к снятию напряженности между КНДР и Республикой Корея и урегулированию ракетно-ядерной проблемы Корейского полуострова», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также посол по особым поручениям МИД РФ отметил, что вопрос об утечке ракетных технологий не является предметом для размышлений председателя режима контроля за ракетной технологией.

«Вопрос о том, как Пхеньяну удалось достигнуть успехов в развитии ракетной программы, особенно за последние годы, требует отдельного рассмотрения в соответствующих международных форматах», — добавил Машков.

Кроме того, он уточнил, что у режима контроля за ракетной технологией нет атрибутивных полномочий для выявления правонарушений и установления меры наказания.

«Это чисто технический режим, который занимается координацией усилий в сфере экспортного контроля. Поднятая проблема лишний раз говорит о том, что РКРТ, ограничивая экспорт, решает лишь определенный пласт задач нераспространения. Сделать это в полном объёме у него нет ни потенциала, ни должного инструментария. Именно поэтому мы предлагаем начать диалог за рамками данного форума на глобальных площадках, в частности, ооновской», — указал посол по особым поручениям МИД России

Как сообщало ИА REGNUM, ранее самолёт-разведчик ВВС США был замечен в небе над Корейским полуостровом.