Улан-Удэ, 22 октября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Бурятии за девять месяцев с начала 2021 года выявлено 159 коррупционных преступлений на сумму 32,1 млн рублей. Большинство из них связаны со взяточничеством и коммерческим подкупом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

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Из них было возмещено 2,8 млн рублей, наложен арест на имущество стоимостью 35,5 млн.

По материалам проверок было возбуждено десять уголовных дел, 14 чиновников привлеченык административной ответственности, уволены семь должностных лиц, в том числе глава Джидинского района. Последний допустил конфликт интересов при продаже его подчинённым квартирыв муниципальный жилой фонд.

«О допущенном нарушении в представительный орган района направлена соответствующая информация. По итогам ее рассмотрения решением районного совета депутатов глава района удален в отставку», — отметили в прокуратуре.

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