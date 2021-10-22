Каир, 22 октября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Министр миграции Египта Набила Макрам выразила удовлетворение меморандумом о взаимопонимании по диаспоре, подписанным в ходе последнего Трехстороннего саммита Греции, Египта и Кипра. Об этом сообщает AMNA 21 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

Меморандум был подписан в Афинах в присутствии премьер-министра Греции Кирьякоса Мицотакиса, президента Египта Абдула Фаттаха ас-Сиси и главы Кипра Никоса Анастасиадиса.

«Меморандум о взаимопонимании по диаспоре укрепляет отношения между общинами трех стран по всему миру», — сказала она, добавив, что документ направлен на поддержку совместных усилий общин трех стран с целью сохранения их национальной идентичности и обмена опытом через органы, которые их представляют (культурные и социальные, организации, спортивные клубы и т.д.), а также на углубление отношений между тремя народами и поддержку общих мероприятий.

Министр, в чей портфель входит контроль за делами египетских экспатриантов, отметила, что меморандум о взаимопонимании «является продолжением плодотворного сотрудничества с греческой и кипрской сторонами в контексте укрепления отношений между кипрской, греческой и египетской общинами по всему миру». На этой основе в настоящее время поощряется сотрудничество между общинами, поощряются механизмы обмена информацией и опыта в продвижении общих ценностей за рубежом. Задача таких действий — улучшить сотрудничество по вопросам экспатриантов, особенно в отношении молодежи и инвестиций в будущее.

Наконец, Макрам подчеркнула, что Египет готов сотрудничать с народами Средиземноморья, восстанавливая их исторические и культурные корни, а также бороться с незаконной миграцией и с терроризмом, одновременно максимально расширяя экономическое сотрудничество между тремя народами.