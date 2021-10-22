Кишинёв, 22 октября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица собирает комиссию по чрезвычайным ситуациям для введения режима ЧП в республике из-за дефицита газа. Об этом она заявила 22 октября в ходе брифинга.

Facebook.com/ParliamentRM В парламенте Молдавии

«Попросим парламент и правительство ввести чрезвычайное положение. Имеющихся рычагов недостаточно для преодоления (кризисной) ситуации в энергетическом секторе», — сказала она.

По её словам, дефицит газа, который испытывает в октябре Молдавия, достиг критического уровня. Договоренности по газу с «Газпромом» нет, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, молдавские политики активно ведут переговоры с представителями «Газпрома» с целью добиться пролонгации условий поставок газа в 2020—2021 гг.

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