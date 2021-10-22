Шиловский район, Рязанская область, 22 октября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Открытое горение на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области ликвидировано, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе МЧС.

Pixabay.com Пожар

По данным ведомства, площадь пожара составляет 160 кв. м. В 09:31 завершена ликвидация открытого горения.

Как сообщало ИА REGNUM, на место направлены две бригады санавиации. При пожаре погибли семь человек, один госпитализирован, судьба девяти человек неизвестна.