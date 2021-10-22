Кушва, Свердловская область, 22 октября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Прокуратура города Кушвы взяла на контроль проверку по факту аварии с участием автобуса под Екатеринбургом. Об этом сообщает пресс служба областной прокуратуры.

Vsemetri.com Форма прокурора

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исправности перевернувшего автобуса. Прокуратура проверит автобус на безопасность эксплуатации. Кроме того, ведомство установит, производились ли в срок все ремонтные работы, согласован ли был маршрут движения.

Отметим, что автобус использовался для перевозки пассажиров по городу и за его пределами. Теперь по результатам проверки при наличии оснований прокуратура примет надлежащие меры.

Напомним, водитель автобуса при движении по направлению в город Екатеринбург допустил съезд в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось. Один человек погиб, восемь доставлены в больницы области.