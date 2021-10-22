Шиловский район, Рязанская область, 22 октября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Число погибших в результате пожара в пороховом цеху в Шиловском районе Рязанской области возросло до пяти, судьба еще десяти человек в настоящее время неизвестна. Об этом 22 октября сообщает «Интерфаксу» со ссылкой информированный источник.

Пожар

«Погибли до пяти человек, ведутся поиски еще десяти», — сказал он.

Также указывается, что в настоящее время на месте пожара слышны взрывы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате пожара в цехе по производству пороха в Рязанской области погибли три человека.