Санкт-Петербург, 22 октября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Тепло вернулось в дома жителей Василеостровского района. Аварийная бригада АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» к утру 22 октября завершила ремонтные работы на трубопроводе у доходного дома Путилова, сообщили в пресс-службе предприятия.

Krd.ru Коммунальная авария

Напомним, прорыв трубы у дома 39/16, литера А, по 2-й линии Васильевского острова произошел утром 21 октября. Из-за дефекта без тепла остались жители нескольких десятков домов.

«В 08:30 22 октября 2021 года специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершили ремонтные работы на трубопроводе, — рассказали в ведомстве. — Специалисты заменили более семи метров ненадежного трубопровода. Провели необходимую диагностику и подключение нового участка. Система отопления переведена в штатный режим».

В «Теплосети» отметили, что при отсутствии горячей воды или теплоснабжения в здании необходимо обращаться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем.