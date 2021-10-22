Грозный, 22 октября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Чечню и Новый Уренгой вновь свяжет авиасообщение. С 7 ноября запускается авиамаршрут из Грозного в один из крупнейших городов Ямало-Ненецкого автономного округа

Самолет

Как сообщили в компании Utair, этот рейс был запущен еще летом 2021 года, а теперь, в силу его популярности, он возобновлен.

«Аэропорт Грозного — удобный транспортный узел для пассажиров из городов Северного Кавказа, поэтому этот рейс позволит связать с ЯНАО все крупные города региона: Владикавказ, Грозный, Магас, Махачкалу, Минеральные Воды и Ставрополь», — считают в авакомпании.

Рейсы на комфортабельном самолете Boeing 737−800 вместимостью 186 человек будут выполняться по воскресеньям. Стоимость билетов составит от 8565 рублей.