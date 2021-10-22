Тюмень, 22 октября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В Тюмени с октября 2021 года собственники и наниматели жилых помещений в коммунальной квартире, в которой освободилось муниципальное жилое помещение, могут приобрести его всего за 50% от рыночной стоимости. Об этом сообщает департамент имущественных отношений горадминистрации.

Цитата из к/ф «Стиляги». Реж. Валерий Тодоровский. 2008. Россия Коммунальная квартира

Помимо этого, предоставляется рассрочка оплаты стоимости помещения на срок до 5 лет при условии внесения первоначального платежа в размере 30% от цены продажи помещения.

На деле это будет работать примерно так. Стоимость освободившегося жилого помещения составляет 400 тыс. рублей. С учётом скидки — 200 тыс. рублей. Первоначальный взнос при рассрочке составит 60 тыс. рублей. Если берётся рассрочка на пять лет, то сумма ежемесячного платежа составит 2333 рубля.

Для приобретения жилого помещения в коммунальной квартире на льготных условиях необходимо быть собственником или нанимателем жилого помещения в той же коммунальной квартире, в которой освободилось муниципальное жилое помещение; быть обеспеченным общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 18 кв. м.