Шиловский район, Рязанская область, 22 октября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Нарушение технологического процесса могло стать причиной возгорания на предприятии в Рязанской области 22 октября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Олег Кугаев Пожар

«В результате нарушения технологического процесса произошло возгорание на территории одного из цехов ПГУП «Эластик», — говорится в сообщении пресс-службы.

Площадь пожара устанавливается. Власти заверяют, что угрозы населению нет.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Шиловском районе произошёл 22 октября в 08:22. По предварительным данным, погибли семь человек.