Шиловский район, Рязанская область, 22 октября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. До семи человек увеличилось количество погибших при пожаре в цехе по производству пороха в Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе МЧС.

Цитата из х/ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР Взрыв

По предварительным данным, пострадали 17 человек — из них семь погибли, один госпитализирован, судьба ещё девяти человек остаётся неизвестна.

На месте задействовано более 170 человек и порядка 50 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной возгорания могло стать нарушение технологического процесса.