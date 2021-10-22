Пекин, 22 октября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Все стороны на Корейском полуострове должны сохранять сдержанность в своих действиях. С таким призывом на фоне недавних ракетных пусков КНДР в ходе брифинга в ООН выступил постоянный представитель Китайской Народной Республики при Организации Объединённых Наций Чжан Цзюнь.

Корейский полуостров

«Мы внимательно следим за развитием ситуации», — подчеркнул постпред.

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«Призываем все причастные стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность», — добавил Цзюнь.

Глава дипмиссии КНР отметил, что ситуация на полуострове очень сложная, и для её регулировки потребуется приложить дипломатические и политические усилия.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября КНДР произвела тестовый пуск баллистической ракеты с подводной лодки. Как заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, два снаряда были выпущены со стороны КНДР в сторону Японского моря. По его словам, скорее всего, речь идёт о баллистических ракетах.

По мнению экспертов в Сеуле, ракета, запущенная 19 октября в КНДР с подводной лодки, способна менять траекторию. Таким оружием можно нанести внезапный удар по объектам в Южной Корее и Японии, считают специалисты.