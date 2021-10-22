Якутск, 22 октября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В Якутии с начала 2021 года выявили более 5,8 тыс. нарушений трудового законодательства, по 4,3 тыс. из них права сотрудников были восстановлены. За два года перед работниками предприятий и организаций региона погасили 1,3 млрд рублей зарплатных долгов с помощью прокуратуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе надзорного ведомства.

Цитата из к/ф «Соль Земли». реж Герберт Дж. Биберман. 1953. США Забастовка

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«В результате вмешательства прокуроров с 2019 года выплачены долги по заработной плате более чем 37 тыс. работникам, сумма погашенной задолженности превысила 1,3 млрд. рублей», — отметили в прокуратуре.

По-прежнему имеют задолженности перед своими сотрудниками 19 предприятий и организаций республики. Прокуратура держит на контроле эту проблему. Всего в 2021 году за нарушение прав сотрудников привлечены к ответственности более 800 работодателей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 1 октября якутянам вернули 255 млн рублей долгов по зарплате благодаря прокуратуре. Всего надзорное ведомство выявило задержки оплаты туда на 267,9 млн рублей.