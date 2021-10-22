Сеул, 22 октября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Южной Корее приняли решение о временном снижении налог на топливо с целью уменьшения инфляционного давления на потребителей на фоне роста цен на нефть. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление первого заместителя министра финансов Ли Ок Вона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Топливо

Данное заявление он сделал 22 октября в ходе заседания правительства.

Представитель министерства отметил, что правительство планирует снизить импортные тарифы на сжиженный природный газ (СПГ), которые в настоящее время составляют 2%.

Ли Ок Вон уточнил, что подробная информация о сроках и масштабах снижения будет обнародована на следующей неделе.

Читайте также: Цены на бензин в Южной Корее растут четвертую неделю подряд