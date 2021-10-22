Москва, 22 октября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Ряд представителей российского бизнеса планируют совершить несколько деловых поездок в Азербайджан. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Ранее визит был 23 июля текущего года, в Баку находилась бизнес-миссия для определения перспективных сфер сотрудничества. 17 — 18 ноября группа отечественных компаний планирует вновь посетить Азербайджан», — сказала Захарова.

Она сообщила о заинтересованности России в деловом присутствии в Азербайджане. МИД РФ считает, что это поможет укрепить отношения между Баку и Москвой, поэтому будет содействовать подобным контактам.

Стоит отметить, что 23 июля, когда представители российского бизнеса посетили Баку, на встрече с членами правительства Азербайджана стороны обсуждали предстоящее разблокирование транспортных коридоров в Нагорном Карабахе.