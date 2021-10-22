Рязань, 22 октября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Пожар на заводе «Эластик», который находится в Шиловском районе Рязанской области, произошел по причине нарушение технологического процесса. Об этом 22 октября рассказали в пресс-службе МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«В результате технологического процесса произошло возгорание на территории одного их цехов ФГУП «Эластик», — приводит слова представителя ведомства РИА Новости.

Также он указал, что в настоящее время устанавливается площадь пожара и подчеркнул, что, по предварительным данным, угрозы населению нет.

«К сожалению, есть пострадавшие», — добавил представитель ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате пожара в цехе по производству пороха в Рязанской области погибли три человека.