Уфа, 22 октября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Роботизированную систему обратной связи планируют запустить в колл-центре оперативного штаба Уфы по функционированию системы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в осенне-зимний период. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

Znamkaluga.ru Батарея отопления

Сообщается, что в Уфе с начала работы этого круглосуточного городского колл-центра его специалисты приняли свыше 13,5 тысяч звонков. Жители обращаются по вопросам начислений за теплоснабжение, завоздушивания, подачи тепла, перетопов, а также утечек на системах отопления.

«Ранее, в пиковые нагрузки, ежедневно поступало до 1300 заявок. В последнюю неделю фиксируются не более 200 обращений в сутки. В ближайшее время планируется запуск сервиса обратной связи, когда роботизированная система будет обзванивать граждан, обращения которых уже отработаны, и выяснять качество исполнения заявок», — приводит пресс-служба слова заместителя начальника Управления по обеспечению жизнедеятельности администрации Уфы Антона Тристана.

Отмечается, что сейчас колл-центре работают посменно 49 человек.