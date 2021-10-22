Вашингтон, 22 октября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Иран не обогащает уран скрыто. Уверенность в этом выразил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая 21 октября на семинаре в Центре имени Генри Стимсона в Вашингтоне.

IAEA Imagebank Представитель Ирана в МАГАТЭ

У Гросси спросили, действительно ли Иран не ведёт тайную работу по обогащению урана. Глава МАГАТЭ ответил, что не располагает информацией о таких действиях.

«Уверен, что рассматриваю все местоположения, в которых они [иранцы] занимаются обогащением [урана открытым образом]», — добавил Гросси.

По его словам, очень высок уровень его уверенности в том, что инспекторы МАГАТЭ способны выяснять, что происходит в Иране, когда им позволяют заниматься этим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты ООН заявили, что иранский народ страдает от применяемых без меры санкций.

Читайте также: В ООН осудили излишнее усердие в санкциях против Ирана