Ярославль, 22 октября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В Ярославской области будут введены новые коронавирусные ограничения. Об этом заявил врио губернатора Михаил Евраев, сообщает областное правительство.

Yarregion.ru Михаил Евраев

Утром 22 октября началось заседание регионального оперштаба. Его проводит сам Евраев.

«Ситуация в целом в стране ухудшается. И такая же ситуация у нас в Ярославской области. Сейчас идет 4 волна, и предстоит очередное серьезное испытание и для органов власти, и для жителей, и для бизнеса. Мы видим рост заболевания коронавирусом на 9% за последнее время, увеличение числа госпитализированных более чем на 10%. Очевидно, что необходимо принимать меры для того, чтобы стабилизировать ситуацию. И они должны быть взвешенными. Понятно, что любые ограничения болезненны. Но вопрос в том, можем ли мы обойтись без них. Цифры показывают, что нет. Речь идет о безопасности жителей области, — сказал Михаил Евраев.

Какие именно меры будут приняты и с какого дня, пока не сообщается.