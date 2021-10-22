Шиловский район, Рязанская область, 22 октября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Две бригады санавиации направил в посёлок Лесной Шиловского района Рязанской области региональный минздрав, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе правительства.

Pixabay.com Взрыв

Возгорание произошло на территории одного из цехов ПГУП «Эластик» в результате нарушения технологического процесса. По поручению губернатора Николая Любимова на место выехал зампред правительства Дмитрий Филиппов. Площадь пожара устанавливается, угрозы населению нет. На место происшествия стягиваются оперативные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл 22 октября около 08:00. По некоторым данным, пострадало 15 человек, есть данные о погибших, их число уточняется.