Ирбит, Свердловская область, 22 октября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Жителя Ирбитского района Свердловской области признали виновным в преступлениях в отношении своих родственников. Об этом сообщил старший помощник руководителя областного Следственного комитета Александр Шульга.

(сс) niekverlaan С ножом

Установлено, что 20-летний житель Свердловской области 11 ноября 2020 года совершил убийство своей бабушки и угрожал убийством брату. Молодой человек пришел в гости к родственнице в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего в доме возник конфликт. В ходе ссоры внук зарезал пожилую женщину и начал угрожать брату.

Как пояснил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, после совершения преступления молодой человек переоделся, собрал вещи, позвонил по телефону экстренной помощи, сообщил о жестокой расправе и скрылся. Впоследствии он был задержан.

Суд признал молодого человека виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и частью 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Теперь ему грозит наказание в виде девяти лет четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.